Inter, partnership con Lifebrain per screening Covid (Di giovedì 14 ottobre 2021) Inter e Lifebrain annunciano la partnership per la stagione 2021/2022: il gruppo leader in Italia nella medicina di laboratorio sarà infatti Official Lab Partner dei nerazzurri per la stagione 2021-22. La partnership, finalizzata alla sorveglianza sanitaria necessaria a contrastare e arginare la diffusione del Sars Cov-2, agevolerà le attività di screening all’Interno del gruppo squadra nerazzurro. “Supportare come unico partner scientifico la squadra Campione d’Italia è per noi motivo di grande orgoglio” il commento di Pierluca Cella, Country Sales Director di Lifebrain. “Da sempre Lifebrain è al fianco degli atleti. Crediamo nello sport, inteso come momento di aggregazione e integrazione e, soprattutto in questo delicato momento, supportare il mondo ... Leggi su footdata (Di giovedì 14 ottobre 2021)annunciano laper la stagione 2021/2022: il gruppo leader in Italia nella medicina di laboratorio sarà infatti Official Lab Partner dei nerazzurri per la stagione 2021-22. La, finalizzata alla sorveglianza sanitaria necessaria a contrastare e arginare la diffusione del Sars Cov-2, agevolerà le attività diall’no del gruppo squadra nerazzurro. “Supportare come unico partner scientifico la squadra Campione d’Italia è per noi motivo di grande orgoglio” il commento di Pierluca Cella, Country Sales Director di. “Da sempreè al fianco degli atleti. Crediamo nello sport, inteso come momento di aggregazione e integrazione e, soprattutto in questo delicato momento, supportare il mondo ...

Advertising

infoitsport : StarCasinò Sport, confermata la partnership con l’Inter per il 2021-22: la nota - mr_kubra : RT @fcin1908it: UFFICIALE - Inter, Lifebrain è il nuovo Official Lab Partner per la stagione 21-22 - imcalhainter : RT @fcin1908it: UFFICIALE - Inter, Lifebrain è il nuovo Official Lab Partner per la stagione 21-22 - Aquila6811 : RT @LALAZIOMIA: La Lazio presenta il nuovo sponsor su maglia: già presente contro l’Inter - sportli26181512 : #Governance #Notizie Cos’è e cosa fa Binance, nuovo sponsor della Lazio: Il mondo del calcio e quello delle criptov… -