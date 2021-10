Il trasporto aereo diventa digitale. L’intesa tra Enav e sindacati (Di giovedì 14 ottobre 2021) Avanti tutta verso la transizione digitale del trasporto aereo. Enav ha firmato oggi un documento programmatico con tutte le organizzazioni sindacali per accompagnare il processo di digitalizzazione del Gruppo “in modo sostenibile, professionalizzando le risorse interne e favorendo l’ingresso di ulteriore personale esterno per assicurare la realizzazione dei progetti strategici”. In particolare, si prevede la modernizzazione dei sistemi di gestione del traffico aereo e l’evoluzione del modello operativo “per garantire servizi sempre più efficienti e flessibili a vettori e passeggeri e per gestire lo spazio aereo quale risorsa strategica per il rilancio economico del Paese realizzando un modello di mobilità sostenibile che passa anche per lo sviluppo dei velivoli a pilotaggio remoto”, ... Leggi su formiche (Di giovedì 14 ottobre 2021) Avanti tutta verso la transizionedelha firmato oggi un documento programmatico con tutte le organizzazioni sindacali per accompagnare il processo di digitalizzazione del Gruppo “in modo sostenibile, professionalizzando le risorse interne e favorendo l’ingresso di ulteriore personale esterno per assicurare la realizzazione dei progetti strategici”. In particolare, si prevede la modernizzazione dei sistemi di gestione del trafficoe l’evoluzione del modello operativo “per garantire servizi sempre più efficienti e flessibili a vettori e passeggeri e per gestire lo spazioquale risorsa strategica per il rilancio economico del Paese realizzando un modello di mobilità sostenibile che passa anche per lo sviluppo dei velivoli a pilotaggio remoto”, ...

