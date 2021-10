Green pass, controlli anche per chi è in «smart working». Autonomi, colf, tassisti e camionisti: i dubbi (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il 15 ottobre scatta l’obbligo di Green pass al lavoro. Ma restano ancora diverse questioni aperte. Il nodo dei controlli Leggi su corriere (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il 15 ottobre scatta l’obbligo dial lavoro. Ma restano ancora diverse questioni aperte. Il nodo dei

Advertising

Agenzia_Ansa : A Napoli un docente fa lezione all'aperto in Galleria Principe per gli studenti che non hanno il Green pass e che… - RobertoBurioni : Nel 1973 a Napoli in una settimana si vaccinò contro il colera UN MILIONE di persone. Un aiuto decisivo lo diedero… - VittorioSgarbi : #greenpass La Polizia nelle fabbriche per controllare i “Green Pass”? Mandatela a controllare i criminali, non i l… - VigilanzaT : #AscoltiTv #13ottobre. Giletti cresce con Schilirò #NoGreenPass. Accordi e disaccordi con Scanzi-Travaglio esangue.… - dodipertutti : RT @molumbe: Come è possibile che molti dei nostri connazionali credano che sia l’esibizione del Green Pass che ci ha permesso di ricominci… -