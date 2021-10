Governo | Letta | ' in piedi grazie a noi nonostante chi cerca di terremotare e chiede appuntamenti'

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Roma, 14 ott (Adnkronos) - "Ilsta inalla nostra forza e il nostro senso di responsabilità verso il Paese, una forza che ha in testa una sola cosa, l'interesse del Paese.qualcuno cerchi, in ogni momento, di, mettere in difficoltà,re, inventarsi qualcosa di nuovo". Lo ha detto Enricoad una manifestazione elettorale a Benevento.

Advertising

fattoquotidiano : Delega fiscale, Salvini: “Non firmo, è una patrimoniale. Lega fuori dal governo? Noi siamo dentro, uscissero Letta… - LegaSalvini : #SALVINI “AL GOVERNO PER RIDURRE TASSE, SE VOGLIONO ESCANO LETTA E CONTE” - PRCPadova : RT @maurizioacerbo: Tutti i sindacati a partire dalla @cgilnazionale chiedono #tamponigratis. Letta se ne frega perché questa polarizzazion… - Carmela_oltre : RT @maurizioacerbo: Tutti i sindacati a partire dalla @cgilnazionale chiedono #tamponigratis. Letta se ne frega perché questa polarizzazion… - info_zampa : RT @maurizioacerbo: Tutti i sindacati a partire dalla @cgilnazionale chiedono #tamponigratis. Letta se ne frega perché questa polarizzazion… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Letta

... oltre che un segnale nella direzione contraria a quella che vuol dare il, cioè la vaccinazione. Come ha sottolineato il segretario del Pd Enrico, "bisogna impedire che piccole ...Lo ha detto il segretario del Pd Enrico, al termine dell'incontro con il presidente di ... ha aggiunto, 'guarderemo quali saranno le proposte del, ci fidiamo della linea tenuta. Bisogna ...Arrivano importanti novità per la Legge 104, con nuove agevolazioni per tutti: ecco quali sono i cambiamenti introdotti dal Governo Draghi per l’anno 2021.Roma, 14 ott (Adnkronos) – “Il governo sta in piedi grazie alla nostra forza e il nostro senso di responsabilità verso il Paese, una forza che ha in testa una sola cosa, l’interesse del Paese. Nonosta ...