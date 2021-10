Enrico Ruggeri: “Mi rivedo nei Maneskin. Il tempo è galantuomo: vedo Achille Lauro e aspetto” (Di giovedì 14 ottobre 2021) “Gli artisti vanno giudicati in 30-40 anni, altrimenti si prendono delle cantonate enormi. Oggi tendiamo a confondere l’idea con la trovata. L’idea è una cosa che stupisce. La trovata è effimera. Se adesso vado in Corso Garibaldi a recitare una poesia ha un senso. Se ci vado a cavallo vestito da Napoleone a recitare la stessa poesia, questa passerà in secondo piano e avrà una valenza mediatica diversa. Il mascheramento è una trovata, la poesia è un’idea. Come si distingue una dall’altra? Ci pensa il tempo. Che è galantuomo. vedo Achille Lauro e aspetto“. Come un fiume in piena Enrico Ruggeri, durante un’intervista rilasciata al Corriere della Sera a pochi giorni dalla consegna – il 21 ottobre – del Premio Tenco alla Carriera. L’artista ha poi parlato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 ottobre 2021) “Gli artisti vanno giudicati in 30-40 anni, altrimenti si prendono delle cantonate enormi. Oggi tendiamo a confondere l’idea con la trovata. L’idea è una cosa che stupisce. La trovata è effimera. Se adesso vado in Corso Garibaldi a recitare una poesia ha un senso. Se ci vado a cavallo vestito da Napoleone a recitare la stessa poesia, questa passerà in secondo piano e avrà una valenza mediatica diversa. Il mascheramento è una trovata, la poesia è un’idea. Come si distingue una dall’altra? Ci pensa il. Che è“. Come un fiume in piena, durante un’intervista rilasciata al Corriere della Sera a pochi giorni dalla consegna – il 21 ottobre – del Premio Tenco alla Carriera. L’artista ha poi parlato ...

