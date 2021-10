Covid, il direttore dell’Oms: “L’ipotesi della fuoriuscita dal laboratorio non è ancora esclusa” (Di giovedì 14 ottobre 2021) Covid, il direttore dell’Oms: “Non esclusa ipotesi fuoriuscita da laboratorio” “L’ipotesi della fuoriuscita dal laboratorio non è esclusa”: lo ha dichiarato il direttore dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, parlando dell’origine del Covid. Intervistato da Il Corriere della Sera, il direttore dell’Oms ha fatto il punto della situazione parlando dell’epidemia di Coronavirus, dei vaccini e di come affrontare una eventuale prossima pandemia. Sulle origini del Covid, Tedros Adhanom Ghebreyesus ha dichiarato: “Dobbiamo fare tutto ciò che possiamo per capire meglio le ... Leggi su tpi (Di giovedì 14 ottobre 2021), il: “Nonipotesida” “dalnon è”: lo ha dichiarato il, Tedros Adhanom Ghebreyesus, parlando dell’origine del. Intervistato da Il CorriereSera, ilha fatto il puntosituazione parlando dell’epidemia di Coronavirus, dei vaccini e di come affrontare una eventuale prossima pandemia. Sulle origini del, Tedros Adhanom Ghebreyesus ha dichiarato: “Dobbiamo fare tutto ciò che possiamo per capire meglio le ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, il direttore dell'Oms: 'Origine della pandemia? Ancora non è esclusa l'ipotesi della fuoriuscita dal laborat… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, il direttore dell'Oms: 'Origine della pandemia? Ancora non è esclusa l'ipotesi della fuoriuscita dal laboratori… - ultimenews24 : Sull'origine del Covid, il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), il biologo etiope Te… - IMBURBE_RITO : RT @MediasetTgcom24: Covid, il direttore dell'Oms: 'Origine della pandemia? Ancora non è esclusa l'ipotesi della fuoriuscita dal laboratori… - robymark1 : RT @MediasetTgcom24: Covid, il direttore dell'Oms: 'Origine della pandemia? Ancora non è esclusa l'ipotesi della fuoriuscita dal laboratori… -