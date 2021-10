CAOS IN ITALIA PER DIKTAT GREEN PASS DI DRAGHI. Treni e Bus Soppressi. Rivolta di Portuali e Autotrasportatori (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il Prefetto di Trieste avverte i Portuali:“Lo sciopero non autorizzato è reato”Il portavoce replica: “Siamo in DittaturaSciopereremo e vedremo chi vincerà” Fonte originale: articolo di Gospa News Dopo lo sciopero dell’11 ottobre che ha coinvolto Treni, aerei, navi e mezzi pubblici e che ha causato vari disagi alla popolazione, dal 15 ottobre e per 5 … proviene da Database ITALIA. Leggi su databaseitalia (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il Prefetto di Trieste avverte i:“Lo sciopero non autorizzato è reato”Il portavoce replica: “Siamo in DittaturaSciopereremo e vedremo chi vincerà” Fonte originale: articolo di Gospa News Dopo lo sciopero dell’11 ottobre che ha coinvolto, aerei, navi e mezzi pubblici e che ha causato vari disagi alla popolazione, dal 15 ottobre e per 5 … proviene da Database

