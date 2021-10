1 minuto in Borsa 14 ottobre 2021

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 14 ottobre 2021) (Tele) – Il bilancio è positivo per i listini azionari europei. Giornata rialzista anche per Piazza Affari, dove prevalgono i numeri verdi. In buona evidenza a Milano il comparto viaggi e intrattenimento (+1,51%). Tra i peggiori della lista di Milano, in maggior calo il comparto vendite al dettaglio (-0,64%). Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,16. Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, in Spagna annunciati i Prezzi al Consumo pari a 4%. In Cina, lo stesso dato si attesta su 0,7%. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio sia delle Scorte di Petrolio, che dei Prezzi alla Produzione. Attesa una partenza positiva per ladi New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove in rialzo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 14.872 ...