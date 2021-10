Viso acqua e sapone e unghie dark. Adele conquista anche senza filtri (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Adele annuncia l’uscita del suo nuovo disco “Easy on me” con la diretta social più rilassata di sempre. Dalla cucina di casa e senza un filo di trucco, la cantante 33enne è più radiosa che mai. Un manifesto vivente alla self confidence femminile. Non senza un piccolo vezzo: la manicure già perfetta per Halloween. Adele, dagli esordi ad oggi, i suoi cambi di beauty look guarda le foto Adele senza trucco per l’uscita del nuovo disco Il divorzio e le critiche per l’eccessivo dimagrimento ormai sono solo ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 13 ottobre 2021)annuncia l’uscita del suo nuovo disco “Easy on me” con la diretta social più rilassata di sempre. Dalla cucina di casa eun filo di trucco, la cantante 33enne è più radiosa che mai. Un manifesto vivente alla self confidence femminile. Nonun piccolo vezzo: la manicure già perfetta per Halloween., dagli esordi ad oggi, i suoi cambi di beauty look guarda le fototrucco per l’uscita del nuovo disco Il divorzio e le critiche per l’eccessivo dimagrimento ormai sono solo ...

Advertising

algepoli : RT @SpilloMax: Le emozioni le rivedo ovunque. Oltre la ragione. C’è il viso di lei riflesso nell’acqua, c’è lei nei mille profumi della cit… - SpilloMax : Le emozioni le rivedo ovunque. Oltre la ragione. C’è il viso di lei riflesso nell’acqua, c’è lei nei mille profumi… - 100prefuideRock : @morirodareeee '(Caroline) vuole il mare ma ha paura dell'acqua. E forse il mare è dentro di lei 'In cambio non chi… - SeguiPrezzi : ?? #AMAZON ?? GUIRCA- TRUCCO AD ACQUA LAVABILE PER VISO E CORPO PER ?? Prezzo in Offerta: 4€ ?? Sconto: 55% ?? Risparmi… - Marco_Slongo : RT @ValentinaBoop: Ho usato: - gel struccante alla camomilla (leva via l'eyeliner e il mascara da paura) - tonico acqua di rose damascena… -