UFFICIALE: Antonio Mirante è un giocatore del Milan (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Con un comunicato UFFICIALE il Milan ha confermato di aver messo sotto contratto Antonio Mirante: ecco i dettagli Antonio Mirante è un giocatore del Milan. Lo annuncia la stessa società rossonera tramite il proprio sito: «AC Milan comunica di aver concluso un accordo per il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Antonio Mirante. Il portiere ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al termine della Stagione Sportiva. Mirante nel corso della carriera ha difeso le porte di Crotone, Siena, Juventus, Sampdoria, Parma, Bologna e Roma e da oggi indosserà la maglia rossonera numero 83». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Con un comunicatoilha confermato di aver messo sotto contratto: ecco i dettagliè undel. Lo annuncia la stessa società rossonera tramite il proprio sito: «ACcomunica di aver concluso un accordo per il diritto alle prestazioni sportive del calciatore. Il portiere ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al termine della Stagione Sportiva.nel corso della carriera ha difeso le porte di Crotone, Siena, Juventus, Sampdoria, Parma, Bologna e Roma e da oggi indosserà la maglia rossonera numero 83». L'articolo proviene da Calcio News 24.

