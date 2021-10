Salone del Libro di Torino, gli incontri di Amazon per parlare di self-publishing (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Al Salone del Libro, che si terrà a Torino dal 14 al 18 ottobre, si parlerà di self-publishing e lo farà Amazon.it. Indubbiamente il Salone è uno degli appuntamenti annuali più coinvolgenti per gli amanti di lettura e scrittura, purtroppo l’editoria digitale è sempre stata considerata una “cenerentola” e raramente ha trovato lo spazio che meriterebbe. Finalmente si parlerà anche di autopubblicazione. I motivi che spingono un autore all’autopubblicazione sono diversi. Per una volta Amazon ha rivelato alcuni numeri evidenziati dalla ricerca commissionata dalla società di Jeff Bezos a Ipsos e condotta ad aprile 2021 per indagare il tema della lettura e scrittura in Italia: dall’indagine è emerso che la maggioranza delle persone che ha scritto un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Aldel, che si terrà adal 14 al 18 ottobre, si parlerà die lo farà.it. Indubbiamente ilè uno degli appuntamenti annuali più coinvolgenti per gli amanti di lettura e scrittura, purtroppo l’editoria digitale è sempre stata considerata una “cenerentola” e raramente ha trovato lo spazio che meriterebbe. Finalmente si parlerà anche di autopubblicazione. I motivi che spingono un autore all’autopubblicazione sono diversi. Per una voltaha rivelato alcuni numeri evidenziati dalla ricerca commissionata dalla società di Jeff Bezos a Ipsos e condotta ad aprile 2021 per indagare il tema della lettura e scrittura in Italia: dall’indagine è emerso che la maggioranza delle persone che ha scritto un ...

