“Rischia il carcere” Guai per il calciatore | spunta fuori una brutta storia

Il prossimo 19 ottobre l'udienza davanti a un tribunale che potrebbe portarlo anche al carcere. Il 32° tribunale penale non ha infatti accolto la sospensione di sei mesi della pena inflitta al giocatore e lo ha citato per ammissione volontaria in carcere, eseguendo una sentenza del dicembre 2019 per aver saltato un'ordinanza restrittiva del suo allora compagno. I fatti risalgono al febbraio del 2017, quando il giocatore vestiva la maglia dell'Atletico Madrid. Tutto nasce da un litigio in strada con l'allora moglie. Il 3 febbraio litigano in strada, il francese secondo le ricostruzioni la picchia. Un tribunale di Madrid condanna entrambi a 31 giorni di servizi sociali e impedisce loro di avvicinarsi o comunicare per sei mesi. Nonostante il divieto la coppia si era recata, di comune accordo, a Miami. nonostante entrambi avessero un'ordinanza ...

