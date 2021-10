Rilascio patch di ottobre 2021 sui Samsung Galaxy Note 20 internazionali (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Un paio di settimane fa i Samsung Galaxy Note 20 avevano ricevuto in Corea del Sud l’aggiornamento con la patch di sicurezza di ottobre 2021. Come riportato da ‘SamMobile‘, la società adesso ha iniziato a distribuire l’upgrade ai modelli internazionali degli smartphone nella regione dell’Europa sudorientale. Il firmware è contraddistinto dalla serie N98xFXXS3DUIF, ed è per lo più contraddistinto dalle patch di sicurezza di ottobre 2021, chiamate a correggere oltre 60 vulnerabilità relative alla privacy ed alla sicurezza. Come al solito, l’aggiornamento potrebbe anche includere correzioni di carattere generale e miglioramenti della stabilità del dispositivo. Se siete utenti dei Samsung ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Un paio di settimane fa i20 avevano ricevuto in Corea del Sud l’aggiornamento con ladi sicurezza di. Come riportato da ‘SamMobile‘, la società adesso ha iniziato a distribuire l’upgrade ai modellidegli smartphone nella regione dell’Europa sudorientale. Il firmware è contraddistinto dalla serie N98xFXXS3DUIF, ed è per lo più contraddistinto dalledi sicurezza di, chiamate a correggere oltre 60 vulnerabilità relative alla privacy ed alla sicurezza. Come al solito, l’aggiornamento potrebbe anche includere correzioni di carattere generale e miglioramenti della stabilità del dispositivo. Se siete utenti dei...

