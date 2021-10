(Di mercoledì 13 ottobre 2021)ilper la gestione degli interventi e dei servizi sociali delRM 6.4 tra i Comuni di. Uno strumento innovativo, la cui adozione consentirà di realizzare un modello di welfare complessivo e integrato di servizi alla persona garantendo una risposta concreta ai bisogni delle comunità locali. La costituzione delè stata approvata dai rispettivi Consigli comunali dei due Comuni coinvolti.RM 6.4“Ilrappresenta una risposta efficace ai bisogni delle nostre comunità – spiega l’Assessora Miriam Delvecchio – Uno strumento in grado di ...

CorriereCitta : Pomezia e Ardea: nasce il Consorzio del distretto socio-sanitario RM 6.4 - Majden3 : RT @ZuccalaAdriano: Pomezia-Ardea, nasce il Consorzio del distretto socio-sanitario RM 6.4. Parte la rivoluzione dei servizi socio-sanitari… - tranellio : RT @ZuccalaAdriano: Pomezia-Ardea, nasce il Consorzio del distretto socio-sanitario RM 6.4. Parte la rivoluzione dei servizi socio-sanitari… - MariaAversano1 : RT @ZuccalaAdriano: Pomezia-Ardea, nasce il Consorzio del distretto socio-sanitario RM 6.4. Parte la rivoluzione dei servizi socio-sanitari… - Comune_Pomezia : Pomezia-Ardea, nasce il Consorzio del distretto socio-sanitario RM 6.4 Il Sindaco Zuccalà: “Parte la rivoluzione d… -

Ultime Notizie dalla rete : Pomezia Ardea

Il Caffè.tv

Attimi di paura stamattina ad, precisamente nella zona di Tor San Lorenzo, dove una cabina elettrica è stata interessata ...squadra dei vigili del fuoco proveniente dal distaccamento di..., sconto del 50% sulla TARI 2021 per le imprese: ecco le attività che potranno ottenerloPOMEZIA (attualità)- Il Sindaco Zuccalà: “Parte la rivoluzione dei servizi socio-sanitari per i cittadini più fragili” ilmamilio.it Nasce il Consorzio per la gestione degli interventi e dei servizi s ...Sono partiti oggi i lavori di riqualificazione del Belvedere di Torvaianica, a Pomezia, intervento che prevede la sostituzione della balaustra, il rifacimento delle rampe laterali e la sistemazione di ...