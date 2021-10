Paris Hilton e Kim Kardashian, BFF in rosa shocking (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Se Audrey Hepburn ne ha fatto oggetto di fede, Barbie l’ha reso un colore empowerment e i millennial un Pantone identificativo, sulla magia del rosa, siamo tutti d’accordo. Da sempre amatissimo, odiatissimo, criticato, osannato, diventato oggi bandiera genderless modaiola, il rosa non è mai stato un colore come gli altri e lo sa bene Paris Hilton che da decenni lo sfoggia in mille sfumature su capi, accessori, macchine e persino cani (ebbene sì, nel 2020 ha colorato in pink anche il suo pet da borsetta). Paris Hilton con il cane rosa a Malibù. Foto Ipa Leggi su vanityfair (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Se Audrey Hepburn ne ha fatto oggetto di fede, Barbie l’ha reso un colore empowerment e i millennial un Pantone identificativo, sulla magia del rosa, siamo tutti d’accordo. Da sempre amatissimo, odiatissimo, criticato, osannato, diventato oggi bandiera genderless modaiola, il rosa non è mai stato un colore come gli altri e lo sa bene Paris Hilton che da decenni lo sfoggia in mille sfumature su capi, accessori, macchine e persino cani (ebbene sì, nel 2020 ha colorato in pink anche il suo pet da borsetta). Paris Hilton con il cane rosa a Malibù. Foto Ipa

