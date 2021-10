Advertising

AntoVitiello : AC Milan comunica che Theo #Hernández di rientro dalla Nazionale è risultato positivo ad un tampone effettuato a do… - PietroMazzara : AC Milan comunica che Theo Hernández di rientro dalla Nazionale è risultato positivo ad un tampone effettuato a dom… - PBPcalcio : Theo Hernandez è risultato positivo ad un tampone effettuato a domicilio di rientro dalla Nazionale #Milan - Gianluc21212259 : RT @SkySport: Ultim'ora Milan Theo Hernandez positivo al Covid Il giocatore sta bene, autorità sanitarie informate #SkySport #Milan #TheoH… - tuttonapoli : UFFICIALE - Dopo Rabiot, positivo anche Theo Hernandez: il comunicato del Milan -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Theo

Liberoquotidiano.it

Il portiere del, si è presentato presso l'istituto dove oggi, nel tardo pomeriggio, verrà ... a causa di una botta rimediata in uno scontro con due giocatori inglesi eHernandez, ma poi ...E chissà che una parabola simile a quella diHernandez non possa essere percorsa da Sandro Tonali. Un altro giocatore determinante nel, ma ancora ignorato dalla Nazionale. Il mediano ...Theo Hernandez è positivo al Covid. Lo ha annunciato il Milan in un comunicato: “Il terzino francese è risultato positivo ad un tampone effettuato a domicilio. AC Milan comunica che Theo Hernández di ...Secondo quanto comunicato dal Milan sul proprio profilo ufficiale Theo Hernandez è risultato positivo al Covid-19. Le autorità sanitarie competenti sono ...