Manchester United, Maguire verso il rientro: «Manca poco»

Harry Maguire si avvicina al rientro in campo. Le parole del capitano del Manchester United sulle sue condizioni Ai canali ufficiali del Manchester United, Harry Maguire ha fatto il punto sul suo ritorno in campo: «L'infortunio è quasi superato. Non mi sono ancora allenato con la squadra ma sto migliorando. Il recupero procede come dovrebbe. È frustrante stare fuori per me, ma sto per tornare in campo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

