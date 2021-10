Le 'scintille' nel primo confronto tra Michetti e Gualtieri

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) AGI - Iltra Enricoe Roberto, a quattro giorni dal voto per il ballottaggio, è avaro di emozioni. Nel salotto di Porta a Porta i due sfidanti per il Campidoglio (divisi da 35mila voti dopo ilturno) parlano di programmi e si lasciano andare a poche schermaglie. Dopo gli endorsement a titolo personale perdel leader M5s Giuseppe Conte e di Carlo Calenda, ad incalzare maggiormente è l'avvocato del centrodestra, che finora ha disertato la maggior parte dei sondaggi a quattro. Le divergenze principali sulla gestione dei rifiuti, la gestione dei fondi del Pnrr, le risorse finanziarie per Roma. E poi, ovviamente, la gestione dell'ordine pubblico dopo la manifestazione di sabato scorso dei no green pass con le violenze perpetrate da ...

La questione Pnrr Il primo affondo di Michetti sul Pnrr 'Gualtieri da ministro mise zero per RomaRecovery, forse non pensava di candidarsi sindaco in quel momento'. La replica dell'ex titolare ...anche sui fondi del Pnrr: 'Gualtieri mise zero per Roma ePnrr Roma è citata solo tre volte', incalza sempre Michetti. 'Gli dono una copia sottolineata del piano - ribatte con ironia l'...I due candidati sindaco di Roma al ballottaggio, Roberto Gualtieri ed Enrico Michetti, si confrontano faccia a faccia a Porta a Porta. Tanti i temi trattati nello studio della trasmissione di ...AGI - Il primo confronto tra Enrico Michetti e Roberto Gualtieri, a quattro giorni dal voto per il ballottaggio, è avaro di emozioni. Nel salotto di Porta a Porta i due sfidanti per il Campidoglio (di ...