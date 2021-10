Jessica Antonini attacca duramente Sophie Codegoni

Leggi su novella2000

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) L’intervento diSolo lo scorso anno come sappiamo a sedere sul trono rosso di Uomini e Donne sono state. Entrambe le troniste hanno fatto le loro scelte, rispettivamente cadute su Davide Lorusso e Matteo Ranieri. Tuttavia le loro relazioni non sono andate come previsto e a oggi le L'articolo proviene da Novella 2000.