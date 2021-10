Indian Wells, Fognini lotta ma cede a Tsitsipas in tre set (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Dopo Berrettini, a Indian Wells si ferma ai sedicesimi anche Fabio Fognini. Con Tsitsipas è stata sfida aperta e spettacolare, Fabio si è preso nettamente il primo set, poi il numero 3 del mondo ha ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Dopo Berrettini, asi ferma ai sedicesimi anche Fabio. Conè stata sfida aperta e spettacolare, Fabio si è preso nettamente il primo set, poi il numero 3 del mondo ha ...

Advertising

sportmediaset : #Tennis, Indian Wells: Berrettini ko, Fritz approda agli ottavi. #SportMediaset - SkySport : #IndianWells, ora #Berrettini su Sky per raggiungere #Sinner agli ottavi. Segui il LIVE #SkySport #SkyTennis… - WeAreTennisITA : Super Paolini ?????? Dopo 2 ore e 50 minuti di gioco è Jasmine a vincere il match contro Mertens, ci riesce per 3-6 6… - oktennis : A Indian Wells abbiamo rivisto all’opera un buon Murray, non ancora al top per lottare con i primissimi come testim… - oktennis : I quarti di finali femminili di Indian Wells: rimane solo Angelique Kerber tra le prime 10 del seeding. ?? #BNPPO21 -