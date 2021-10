G20: Visco: 'ripresa globale resta solida, ma rischi al ribasso' (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Roma, 13 ott. - (Adnkronos) - Nella riunione dei Ministri delle finanze e dei Governatori delle banche centrali nell'ambito del G20 c'è stato un accordo sul fatto che "la ripresa continua a ritmo robusto, ma resta diseguale e con notevoli rischi al ribasso. In particolare la pandemia resta la maggiore fonte di rischio". Lo sottolinea il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco in conferenza stampa al termine del meeting. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Roma, 13 ott. - (Adnkronos) - Nella riunione dei Ministri delle finanze e dei Governatori delle banche centrali nell'ambito del G20 c'è stato un accordo sul fatto che "lacontinua a ritmo robusto, madiseguale e con notevolial. In particolare la pandemiala maggiore fonte dio". Lo sottolinea il governatore della Banca d'Italia Ignazioin conferenza stampa al termine del meeting.

