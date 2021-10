(Di mercoledì 13 ottobre 2021) (Teleborsa) –Air, una delle principali compagnie aeree degli Stati Uniti, ha registrato un fatturato trimestrale (al 30 settembre) rettificato di 8,3 miliardi di dollari, in calo del 34% rispetto ai 12,5 miliardi di dollari dello stesso periodo di due anni fa, ovvero pre-pandemia. L’utile netto rettificato è stato di 194 milioni di dollari, in calo dell’87% rispetto al 2019, pari a 0,3 dollari per azione, contro i 2,33 dollari del terzo2019. “Ilha segnato un’importante pietra miliare nella nostra ripresa, con il nostro primo profitto trimestrale dall’inizio della pandemia e i ricavi che hanno raggiunto i due terzi dei livelli del 2019”, ha affermato Ed Bastian, CEO di. “Mentre la domanda continua a migliorare, il recentedei prezzi del ...

Advertising

newsfinanza : Delta Air Lines, margini 4° trimestre sotto pressione con aumento costo carburante - emrato : Ora che ripartono le prenotazioni, petrolio alle stelle. - megliolifranco : - Affaritaliani : Ita, Castelli: 'Opzioni Air France, Delta e Lufthansa per possibile partner' -

Ultime Notizie dalla rete : Delta Air

Borsa Italiana

Lines , una delle principali compagnie aeree degli Stati Uniti, ha registrato un fatturato trimestrale (al 30 settembre) rettificato di 8,3 miliardi di dollari, in calo del 34% rispetto ai ...Lines , una delle principali compagnie aeree degli Stati Uniti, ha registrato un fatturato trimestrale (al 30 settembre) rettificato di 8,3 miliardi di dollari, in calo del 34% rispetto ai ...(Teleborsa) - Delta Air Lines, una delle principali compagnie aeree degli Stati Uniti, ha registrato un fatturato trimestrale (al 30 settembre) rettificato di 8,3 miliardi di dollari, in calo del 34% ...In forte ribasso Delta Air Lines, che mostra un -4,75%. L'andamento di Delta Air Lines nella settimana, rispetto all'S&P-500, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda.