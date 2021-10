Dai fascisti di Forza Nuova ai No Tav La destra fa di tutta l’erba un fascio Nel mirino anche i centri sociali Va bene tutto purché si butti la palla in tribuna

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Siamo alle solite. In Italia non c’è niente di trasparente e sincero ed ogni atto politico deve venir falsato da una profonda disonestà intellettuale. Dopo le note vicende dell’assalto da parte dialla sede della Cgil (leggi l’articolo) ci si è improvvisamente accorti che l’organizzazione fondata da Roberto Fiore è un partito neofascista, cosa che si sapeva da annise lae la sinistra hanno sempre fatto finta di niente. Ora invece è il momento della “scioglilite”, malattia contagiosa della politica italiana che vuol fare passare un atto dovuto come una concessione antifascista e libertaria. Lamalmostosa fa le cose in grande e se l’adesione di Fratelli d’Italia alla visione democratica sembra un atto (tardivo) di civiltà politica si scopre però che essa reca al suo ...