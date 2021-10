ASCOLTITV 12 OTTOBRE 2021 | DIGITARE IL CODICE SEGRETO 20 | 2% | IL CULT TITANIC 12 | 8% | LE IENE 8 | 7% | FLORIS 5 | 8% | IGNOTI 20 | 8% VS STRISCIA 15 | 8% | TGREGIONE OLTRE IL 20%

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) ASCOLTI TV 12· Martedì · Cumulati giornalieri per gruppo R A I24 – 3364 35.98PT – 8534 36.03M E D I A S E T24 – 3203 34.25PT – 8232 34.75 Pres. UnoMattina – 632 12.70Tg1 ore 8 – 1157 21.60UnoMattina – 899 17.70Storie Italiane – 683 14.78Storie Italiane – 811 15.04È Sempre Mezzogiorno – 1569 15.32Tg1 – 3135 22.93Oggi è un Altro Giorno – 1557 13.08Paradiso delle Signore – 1714 17.83Tg1 – 1177 12.89Pres. Vita in Diretta – 1597 16.60Vita in Diretta – 1828 16.70L’Eredità – 2758 19.30L’Eredità – 4140 22.70Tg1 – 5249 24.03Soliti– 5004 20.77il– 4148 20.17 2001 16.47 288 12.12 3063 26.87Porta a Porta – 697 9.02 Prima Pagina – 587 16.90Tg5 ore 8 – 1088 20.28Mattino 5 – 938 18.55Mattino 5 – 784 16.92Forum – 13.30 17.91Tg5 – 2744 ...

