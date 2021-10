Almanacco Del 13 Ottobre 2021

Advertising

sulsitodisimone : Santi del 13 Ottobre 2021 - occhio_notizie : 13 ottobre: l'almanacco del giorno #13ottobre #accaddeoggi - ilbassanese : Mercoledì 13 ottobre: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo - infoitinterno : Almanacco del giorno: 12 ottobre 1492, Cristoforo Colombo scopre l’America - DestinazioneRim : RT @comunerimini: #Rimini 'Fellini in stampa': venerdì 15 ottobre la presentazione del libro di Annamaria Gradara 'Almanacco Fellini'. Legg… -

Ultime Notizie dalla rete : Almanacco Del

Sempre per la stessa testata ha lavorato sette anni nella redazione di 'Cronachelavoro e dell'economia' e dal '76 al '96 ha curato 'giorno dopo', la storica rubrica quotidiana ad ...Food, turismo, calzaturiero TTG Travel Experience apre alla Fiera di Rimini con il ministro... Affitti, mutui, utenze, buoni spesa Rimini, Cineteca: venerdì la presentazione di "Fellini". ...In quel momento tutto l’equipaggio guidato da Cristoforo Colombo venne richiamato dal suo annuncio entusiasta, gridato a piena voce: “Tierra! Ma quel 12 ottobre, questa sbalorditiva scoperta – che sec ...Venerdì 15 ottobre, alle 17,30, alla sala della Cineteca di Rimini, terzo appuntamento della rassegna 'Fellini in stampa' con la presentazione del libro di Annamaria Gradara Almanacco ...