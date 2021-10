50 anni di Sacha Baron Cohen | le 10 interviste dai suoi personaggi più folli

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Tanti auguri a Sacha Baron Cohen. Sono cinquanta gli anni che festeggia, oggi, l’irriverente comico britannico noto per aver interpretato folli alter ego diventati virali come Borat e Ali G. Nel corso della sua carriera pazzesca, ha vinto due Golden Globe come miglior attore protagonista in un film commedia per Borat e per il suo sequel ed è stato candidato al Premio Oscar per la migliore sceneggiatura non originale per il primo dei due film nel 2007 e per il secondo nel 2021, stesso anno in cui ottiene la nomination come attore di supporto per la sua interpretazione di Abbie Hoffman, l’hippie attivista ne Il processo ai Chicago 7 di Aaron Sorkin. Baron Cohen ha lavorato con registi del calibro di Martin Scorsese – nel ruolo dell’ispettore ferroviario determinato ad acciuffare il piccolo Hugo Cabret – ma anche con Tim Burton e Tom Hooper per i quali ha sfoggiato le abilità canore nei musical Sweeney Todd e Les Misérables. È stato, inoltre, il primo candidato al ruolo di Freddie Mercury (molto somigliante al vero leader dei Queen), nel biopic di successo che ha fruttato la statuetta a Rami Malek.