Supplenti | anche per loro 25 ore di formazione obbligatoria su sostegno e inclusione per alunni con disabilità

(Di martedì 12 ottobre 2021)dovranno frequentare il corso disulle tematiche dell'scolastica. E' chiaramente espresso sulla nota del Ministero dell'Istruzione dello scorso 6 settembre, in cui si forniscono le prime indicazioni in merito. L'articolo .

Advertising

infoitinterno : Messa a disposizione mad 2021: anche quest’anno oltre 150mila supplenti necessari. - zazoomblog : Messa a disposizione mad 2021: anche quest’anno oltre 150mila supplenti necessari. - ProDocente : Messa a disposizione mad 2021: anche quest’anno oltre 150mila supplenti necessari. - orizzontescuola : Messa a disposizione mad 2021: anche quest’anno oltre 150mila supplenti necessari. - Jardinlesmots : Adorano le magre incandite per farcirle di complimenti astrusi che nemmeno madame Bovary accetterebbe come un gradi… -

Ultime Notizie dalla rete : Supplenti anche

...che la suddetta trasformazione comporta ' Comincia così la mail che numerosi aspiranti, ... La rinuncia all'incarico preclude il rifacimento delle operazioniper altra classe di concorso ...... le modalità di accesso alla scuola con il green pass, le nomine dei, i protocolli ...con i nostri ragazzi.attraverso la stesura degli strumenti strategici delle nostre scuole. ? ?...La mancata stabilizzazione di tanti docenti che avevano tutti i requisiti per essere assunti, anche da seconda fascia Gps, e' un errore strategico, afferma il sindacato scuola, precari, anief ...Supplenze: in alcune province si è arrivati al sesto scorrimento del bollettino nomine, e certamente gli incarichi aumentano e in qualche ...