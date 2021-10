Sophie Codegoni, il padre attacca l’ex fidanzato Matteo Ranieri: “L’ha umiliata” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) La rottura fra Sophie Codegoni e Matteo Ranieri ha fatto molto discutere ed ora che lei è nella casa del Grande Fratello Vip sono emersi ulteriori dettagli. Secondo il racconto della gieffina, infatti, sarebbe stato lui a lasciarla in un modo piuttosto brusco. “La parte più brutta di tutta la nostra storia è stata la fine. Ha anche cercato di addossare la colpa a me. Mi ha fatto passare per una che non voleva trovare l’amore, ma voleva soltanto fare la fashion blogger. Quando è arrivato sotto casa mia per lasciarmi, è arrivato con il suo amico, è sceso dalla macchina e l’amico ha lasciato l’auto accesa. Poi lui è sceso dalla macchina e mi ha detto che non gli piacevo né esteticamente, né caratterialmente e poi mi ha chiesto: “Che cosa diciamo ai nostri fan?”. Ti giuro su mia madre, questo è stato il modo in cui mi ha ... Leggi su biccy (Di mercoledì 13 ottobre 2021) La rottura fraha fatto molto discutere ed ora che lei è nella casa del Grande Fratello Vip sono emersi ulteriori dettagli. Secondo il racconto della gieffina, infatti, sarebbe stato lui a lasciarla in un modo piuttosto brusco. “La parte più brutta di tutta la nostra storia è stata la fine. Ha anche cercato di addossare la colpa a me. Mi ha fatto passare per una che non voleva trovare l’amore, ma voleva soltanto fare la fashion blogger. Quando è arrivato sotto casa mia per lasciarmi, è arrivato con il suo amico, è sceso dalla macchina e l’amico ha lasciato l’auto accesa. Poi lui è sceso dalla macchina e mi ha detto che non gli piacevo né esteticamente, né caratterialmente e poi mi ha chiesto: “Che cosa diciamo ai nostri fan?”. Ti giuro su mia madre, questo è stato il modo in cui mi ha ...

