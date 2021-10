Portogallo-Lussemburgo, Ronaldo subito protagonista: doppietta con due rigori in dieci minuti (Di martedì 12 ottobre 2021) subito show di Cristiano Ronaldo in Portogallo-Lussemburgo. Contro la debole formazione mitteleuropea, CR7 si ritrova a battere in meno di quindici minuti due calci di rigore, trasformandoli entrambi, e dunque 2-0 per i lusitani grazie al loro fuoriclasse gelido dal dischetto e capace di chiudere subito la pratica per i lusitani, che forti del doppio vantaggio possono impostare una partita votata al risparmio energia. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 12 ottobre 2021)show di Cristianoin. Contro la debole formazione mitteleuropea, CR7 si ritrova a battere in meno di quindicidue calci di rigore, trasformandoli entrambi, e dunque 2-0 per i lusitani grazie al loro fuoriclasse gelido dal dischetto e capace di chiuderela pratica per i lusitani, che forti del doppio vantaggio possono impostare una partita votata al risparmio energia. SportFace.

