Nintendo Switch OLED ha una dock che supporta il 4K? Arriva un'ulteriore conferma (Di martedì 12 ottobre 2021) Nintendo Switch OLED è diventato disponibile l'8 ottobre e, come prevedibile, alcuni non potevano resistere a lungo senza aprire la loro unità per scoprire i misteri nascosti all'interno della nuova dock. Se la scorsa settimana è stato rivelato che Switch OLED include nella confezione un cavo HDMI 2.0, che potrebbe consentire il segnale a 4K, 60fps e HDR, ora sono state scoperte alcune informazioni in più che puntano nella stessa direzione. Kawlun Dram ha deciso di andare oltre e ha aperto la sua dock, che gli ha permesso di scoprire che include un nuovo chip Realtek, promosso come un sistema su chip con capacità 4K, qualcosa che era già stato individuato nelle informazioni di un precedente aggiornamento del firmware della console. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 12 ottobre 2021)è diventato disponibile l'8 ottobre e, come prevedibile, alcuni non potevano resistere a lungo senza aprire la loro unità per scoprire i misteri nascosti all'interno della nuova. Se la scorsa settimana è stato rivelato cheinclude nella confezione un cavo HDMI 2.0, che potrebbe consentire il segnale a 4K, 60fps e HDR, ora sono state scoperte alcune informazioni in più che puntano nella stessa direzione. Kawlun Dram ha deciso di andare oltre e ha aperto la sua, che gli ha permesso di scoprire che include un nuovo chip Realtek, promosso come un sistema su chip con capacità 4K, qualcosa che era già stato individuato nelle informazioni di un precedente aggiornamento del firmware della console. Leggi altro...

Advertising

Eurogamer_it : Arrivano nuove conferme: #NintendoSwitchOLED ha una dock che supporterebbe il 4K. - PokeMillennium : I giochi N64 su Switch gireranno a 60 Hz anche in Europa #PokemonMillennium #NintendoSwitch #Nintendo64 Continua s… - oldgamesitalia : In questi giorni è uscito #MetroidDread, nuovo capitolo della saga di Samus Aran e il primo per #nintendo #Switch.… - GamesPaladinsIT : Il divertente party game 'Gang Beasts' è arrivato su Nintendo Switch in digitale. Aperti i preordini per l'edizione… - GamesPaladinsIT : Ori: The Collection è disponibile per Nintendo Switch -