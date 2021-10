Next Generation Eu, assegnati all’Italia 11,3 miliardi con strumento React-Eu (Di martedì 12 ottobre 2021) (Teleborsa) – La Commissione europea ha assegnato all’Italia l’intera dote del React-EU da 11,3 miliardi di euro a disposizione per il 2021, sui 34,1 miliardi complessivi assegnati all’intera UE. Lo ha confermato un funzionario europeo. I fondi riconosciuti all’Italia sono nel complesso 13,5 miliardi e la seconda tranche sarà erogata nel 2022. Il React-EU è lo strumento del Next Generation Eu dedicato ai territori più colpiti dalla crisi del Covid e vengono ripartiti con in base ad una serie di parametri dai fondi FESR e FAS. In occasione della Settimana europea delle regioni, Bruxelles ha confermato di aver approvato sostegni per 34,1 miliardi di euro, pari all’86% delle risorse ... Leggi su quifinanza (Di martedì 12 ottobre 2021) (Teleborsa) – La Commissione europea ha assegnatol’intera dote del-EU da 11,3di euro a disposizione per il 2021, sui 34,1complessiviall’intera UE. Lo ha confermato un funzionario europeo. I fondi riconosciutisono nel complesso 13,5e la seconda tranche sarà erogata nel 2022. Il-EU è lodelEu dedicato ai territori più colpiti dalla crisi del Covid e vengono ripartiti con in base ad una serie di parametri dai fondi FESR e FAS. In occasione della Settimana europea delle regioni, Bruxelles ha confermato di aver approvato sostegni per 34,1di euro, pari all’86% delle risorse ...

