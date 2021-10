Nba, Irving no-vax: i Brooklyn Nets decidono di metterlo fuori squadra (Di martedì 12 ottobre 2021) I Brooklyn Nets hanno preso una decisione forte, che farà discutere, ma probabilmente necessaria per le dinamiche di una compagine professionista in Nba. Il team statunitense ha difatti messo Kyrie Irving fuori squadra, dopo la decisione di quest’ultimo di professarsi no-vax e di non avere la benché minima volontà di vaccinarsi in futuro. Il cestista statunitense, talentuoso protagonista dei Cleveland Cavaliers che furono, rischia di perdere un’intera stagione. Dopo le polemiche legate all’all-star nativa di Melbourne, Sean Marks ha deciso di esporsi sulla faccenda per via ufficiale: “Vista l’evoluzione della situazione e dopo aver ragionato e deliberato su di essa, abbiamo deciso che Kyrie Irving non giocherà e non si allenerà con la squadra; questo fsno a quando non ... Leggi su sportface (Di martedì 12 ottobre 2021) Ihanno preso una decisione forte, che farà discutere, ma probabilmente necessaria per le dinamiche di una compagine professionista in Nba. Il team statunitense ha difatti messo Kyrie, dopo la decisione di quest’ultimo di professarsi no-vax e di non avere la benché minima volontà di vaccinarsi in futuro. Il cestista statunitense, talentuoso protagonista dei Cleveland Cavaliers che furono, rischia di perdere un’intera stagione. Dopo le polemiche legate all’all-star nativa di Melbourne, Sean Marks ha deciso di esporsi sulla faccenda per via ufficiale: “Vista l’evoluzione della situazione e dopo aver ragionato e deliberato su di essa, abbiamo deciso che Kyrienon giocherà e non si allenerà con la; questo fsno a quando non ...

