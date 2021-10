Luci d’Artista a Salerno: prosegue l’installazione delle luminarie (Di martedì 12 ottobre 2021) Salerno: proseguono le installazioni delle Luci d’Artista (che saranno accese dai primi giorni di novembre fino ad oltre l’Epifania 2022). Come sempre l’albero di Natale sarà allestito in piazza Portanova. Dopo il forzato stop dell’anno scorso causa pandemia da Covid 19 il Comune di Salerno ha dato l’ok alle operazioni di installazione delle Luci d’Artista, Leggi su 2anews (Di martedì 12 ottobre 2021): proseguono le installazioni(che saranno accese dai primi giorni di novembre fino ad oltre l’Epifania 2022). Come sempre l’albero di Natale sarà allestito in piazza Portanova. Dopo il forzato stop dell’anno scorso causa pandemia da Covid 19 il Comune diha dato l’ok alle operazioni di installazione

Advertising

salernonotizie : Per favore non chiamatele “Luci d’artista”! (di Enzo Todaro) - kiki_la_bulla : Ma sì, dai! E come lo regoli l'ammasso di pedoni per le luminarie {le luci d'artista sono un'altra cosa proprio} n… - Garolfo : RT @MarynaDeIpanema: Le luci d'artista già montate ma spente ad ottobre, le vetrine, il Monte dei Cappuccini immerso nella foschia, le cast… - glooit : Le Luci d’Artista tornano a Salerno dopo un anno di stop per Covid leggi su Gloo - ApportunityIt : Salerno, Luci d'Artista raddoppia:due edizioni in una per il dopo Covid - Il Mattino -

Ultime Notizie dalla rete : Luci d’Artista Le Luci d’Artista tornano a Salerno dopo un anno di stop per Covid Fanpage.it