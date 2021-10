Le violenze contro i migranti in Libia ora si compiono alla luce del sole (Di martedì 12 ottobre 2021) L’attacco delle forze di sicurezza contro i profughi e i richiedenti asilo che vivevano nel quartiere di Gargarish, a Tripoli, dimostra l’ostilità crescente e aperta nei confronti degli stranieri nel paese. Leggi Leggi su internazionale (Di martedì 12 ottobre 2021) L’attacco delle forze di sicurezzai profughi e i richiedenti asilo che vivevano nel quartiere di Gargarish, a Tripoli, dimostra l’ostilità crescente e aperta nei confronti degli stranieri nel paese. Leggi

Advertising

LegaSalvini : #SALVINI: «LAMORGESE ANCORA INADEGUATA CONTRO LE VIOLENZE NELLE PIAZZE» - repubblica : No di Lega, Fi e Fdi a mozione Pd per sciogliere Forza Nuova: 'Noi contro tutte le violenze, non solo quelle indica… - gualtierieurope : Inaccettabile la manifestazione #nogreenpass. Guerriglia contro la Polizia, strade bloccate, saluti fascisti, offes… - Daviderel4 : RT @ilruttosovrano: La Lega, con il resto del centrodestra, non voterà la mozione parlamentare che chiede lo scioglimento di Forza Nuova pe… - Je_Scotti : RT @07Emmedi: Roma: il governo comunque ha preparato, programmato e gestito la scusa delle “violenze fasciste” per mettere fuori legge le… -