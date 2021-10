Lazio, l'agente di Radu: "Inzaghi lo voleva. Ora non gioca…" (Di martedì 12 ottobre 2021) ROMA - Nemmeno una presenza in campo per Stefan Radu . Di sicuro si aspettava un altro inizio di stagione. Il difensore era in scadenza di contratto, ha deciso di rinnovare con la Lazio e di ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 12 ottobre 2021) ROMA - Nemmeno una presenza in campo per Stefan. Di sicuro si aspettava un altro inizio di stagione. Il difensore era in scadenza di contratto, ha deciso di rinnovare con lae di ...

Advertising

LALAZIOMIA : Lazio, l’agente di Radu: “Inzaghi lo voleva. Ora non gioca…” - sportli26181512 : Lazio, l’agente di Radu: “Inzaghi lo voleva. Ora non gioca…”: Matteo Materazzi, che gestisce il difensore biancocel… - LazionewsEu : Le parole dell'agente di Stefan #Radu sulla situazione del difensore della #SSLazio #Lazio #Inter #Inzaghi… - LALAZIOMIA : Matteo Materazzi, agente di Radu: “La situazione di Radu non è delle migliori, le scelte le fa mister Sarri”… - LALAZIOMIA : Parma, agente Buffon: 'Nel 2020 ci fu una suggestione Lazio, ogni tanto ci scherzavamo su ... -