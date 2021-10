Kim accusa apertamente gli Usa: "Sono loro a causare la tensione" (Di martedì 12 ottobre 2021) "Gli Stati Uniti Sono la causa principale dell'instabilità - ha detto il leader Nordcoreano - e nonostante le smentite e gli appelli di Washington al dialogo, non ci Sono le basi per credere che non siano ostili". Leggi su rainews (Di martedì 12 ottobre 2021) "Gli Stati Unitila causa principale dell'instabilità - ha detto il leader Nordcoreano - e nonostante le smentite e gli appelli di Washington al dialogo, non cile basi per credere che non siano ostili".

