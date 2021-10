Infortunio Damsgaard: le condizioni del centrocampista della Sampdoria (Di martedì 12 ottobre 2021) Mikkel Damsgaard, centrocampista della Sampdoria, ha accusato un Infortunio con la sua Nazionale: le condizioni È durata appena 44 minuti la partita di Mikkel Damsgaard al Telia Parken di Copenaghen, dove è stato costretto ad abbandonare Danimarca-Austria per un problema fisico. Il talento della Sampdoria si è toccato dietro il ginocchio prima di rallentare la corsa e uscire dal campo sulle sue gambe. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni, ma è a serio rischio la sua presenza contro il Cagliari. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 12 ottobre 2021) Mikkel, ha accusato uncon la sua Nazionale: leÈ durata appena 44 minuti la partita di Mikkelal Telia Parken di Copenaghen, dove è stato costretto ad abbandonare Danimarca-Austria per un problema fisico. Il talentosi è toccato dietro il ginocchio prima di rallentare la corsa e uscire dal campo sulle sue gambe. Le suesaranno valutate nei prossimi giorni, ma è a serio rischio la sua presenza contro il Cagliari. L'articolo proviene da Calcio News 24.

