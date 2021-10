Guarda a destra se la vita ti ha colpito sulla guancia sinistra

Leggi su nonewsmagazine

(Di martedì 12 ottobre 2021) Ci penso continuamente, e non passa. Vorrei poter tornare indietro, avere una seconda occasione. Mi odio. Gli ho detto ciò che pensavo, ma nel modo peggiore possibile. L’ho perso, e soprattutto ferito. Ho infilato il coltello proprio lì, dentro la carne, dove sapevo avrebbe fatto più male. Le persone che amiamo sono quelle che possono ferirci di più. Conoscono le nostre debolezze, per questo bisogna scegliere bene. Quando esco da Instagram la miasmette di essere in pausa, riparte rapida, scorrendomi nelle vene come lava, chiudo gli occhi e mi sento bruciare. Mi sono innamorata di un ragazzo che mi ha smontato come un puzzle. … Le lacrime colano silenziose, apro la bocca per respirare. «Me la caverò, Filo davvero. Dimmi solo che va tutto bene, che non ti è successo nulla di grave». … Metto giù il telefono e scivolo sul divano, finalmente sola, piango. Mela mi si ...