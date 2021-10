Grillo ammicca alle piazze no vax e spiazza il M5s

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 12 ottobre 2021) Una pacificazione sul green pass. Con lo stato che viene incontro ai lavoratori sprovvisti di certificato verde, finanziando con circa un miliardo di euro i tamponi gratuiti. È quanto propone Beppesul suo blog. In cui dice di aver "preso carta e penna" e di aver "buttato giù alcuni appunti che voglio condividere con voi". Secondo il fondatore del Movimento cinque stelle "i lavoratori senza vaccino potrebbero essere 3-3,5 milioni, su 23 milioni di lavoratori, il 13%-15% circa. Se lo stato decidesse, come auspicabile, di pagare i tamponi per entrare in azienda, per questi lavoratori, servirebbe circa 1 miliardo di euro fino a dicembre 2021". E quale sarebbe la soluzione? "Questi lavoratori potrebbero essere individuati automaticamente attraverso uno scambio dati tra Sogei che detiene i dati sui green pass, e INPS che detiene i codici fiscali dei lavoratori e le ...