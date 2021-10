Green pass, pubblicate le Faq del governo: da responsabilità a metodi di controllo fino alle multe per i trasgressori (Di martedì 12 ottobre 2021) Dopo le polemiche e le accuse di scarsa chiarezza su modalità e controlli che saranno necessari dal 15 ottobre, quando scatterà l’obbligatorietà del Green pass sui luoghi di lavoro, la Presidenza del Consiglio ha diffuso le Faq sui Dpcm in materia rivolte a datori di lavoro e dipendenti. Dalle differenze tra settore pubblico e privato, alle normative per chi non può vaccinarsi fino alle multe per i trasgressori, ecco tutti i provvedimenti messi in campo dal governo di Mario Draghi Come devono avvenire i controlli sul Green pass dei lavoratori nel settore pubblico e in quello privato? Ogni amministrazione/azienda è autonoma nell’organizzare i controlli, nel rispetto delle normative sulla privacy e delle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 ottobre 2021) Dopo le polemiche e le accuse di scarsa chiarezza su modalità e controlli che saranno necessari dal 15 ottobre, quando scatterà l’obbligatorietà delsui luoghi di lavoro, la Presidenza del Consiglio ha diffuso le Faq sui Dpcm in materia rivolte a datori di lavoro e dipendenti. Ddifferenze tra settore pubblico e privato,normative per chi non può vaccinarsiper i, ecco tutti i provvedimenti messi in campo daldi Mario Draghi Come devono avvenire i controlli suldei lavoratori nel settore pubblico e in quello privato? Ogni amministrazione/azienda è autonoma nell’organizzare i controlli, nel rispetto delle normative sulla privacy e delle ...

