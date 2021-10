Giunta Imeri bis | due new entry e tre assessori riconfermati

Leggi su bergamonews

(Di martedì 12 ottobre 2021) Treviglio. Tre riconferme e due newnella nuovadel sindaco Juri. Le elezioni amministrative hanno cambiato gli assetti politici con Fratelli d’Italia che ha quadruplicato i suoi voti e che si è guadagnata quindi un posto in: con le sue 221 preferenze, Valentina Tugnoli è diventata assessore al Bilancio, Partecipazione e Politiche per i giovani. L’altro volto nuovo è quello di Michele Bornaghi di Forza Italia, con 200 preferenze: a lui gli assessorati alla Sostenibilità ambientale e Sviluppo economico. I due prendono il posto di Giuseppe Pezzoni di Io Treviglio e di Sabrina Vailati della Lega. Riconfermata il vicesindaco Pinuccia Prandina, con deleghe all’Inclusione e politiche per la persona, Pari opportunità, Servizi educativi, Istruzione e formazione e Volontariato sociale. La capolista di ...