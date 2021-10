GF VIP: IN CASA SI SPARLA DI UN CONCORRENTE! ECCO DI CHI SI TRATTA (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Durante un momento di relax, alcuni gieffini SPARLAno di un concorrente e lo prendono in giro per le sue scarse capacità La differenza tra parlare e SPARLAre non sta solo in quell’unica consonante che distingue le due parole. Parlare e SPARLAre, infatti, hanno toni e metriche opposte tra loro: il primo utilizza un linguaggio privo di sarcasmo e malizia, il secondo (al contrario) un linguaggio ricco di provocazioni, doppi sensi e, talvolta, anche cattiveria. Ed è proprio in quest’ultimo caso che, alcuni concorrenti del GF Vip, si sono trovati ad orbitare a causa di Soleil Sorge e Amedeo Goria. Che Soleil Sorge sia avvezza a frecciatine e battute taglienti, è cosa nota. Meno scontato, invece, l’atteggiamento di Amedo Goria nei confronti di uno dei concorrenti del GF Vip. Proprio durante una chiacchierata, infatti, Miriana Trevisan chiede ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Durante un momento di relax, alcuni gieffinino di un concorrente e lo prendono in giro per le sue scarse capacità La differenza tra parlare ere non sta solo in quell’unica consonante che distingue le due parole. Parlare ere, infatti, hanno toni e metriche opposte tra loro: il primo utilizza un linguaggio privo di sarcasmo e malizia, il secondo (al contrario) un linguaggio ricco di provocazioni, doppi sensi e, talvolta, anche cattiveria. Ed è proprio in quest’ultimo caso che, alcuni concorrenti del GF Vip, si sono trovati ad orbitare a causa di Soleil Sorge e Amedeo Goria. Che Soleil Sorge sia avvezza a frecciatine e battute taglienti, è cosa nota. Meno scontato, invece, l’atteggiamento di Amedo Goria nei confronti di uno dei concorrenti del GF Vip. Proprio durante una chiacchierata, infatti, Miriana Trevisan chiede ...

Advertising

RealEmisKilla : C’è più Q.I. al centro scommesse di fianco a casa mia che al GF vip. - trash_italiano : Grande Fratello Vip, la regia lascia l'audio aperto e in casa sentono tutto: 'massa di imbecilli cerebrolesi' - Etzi2891 : RT @RealEmisKilla: C’è più Q.I. al centro scommesse di fianco a casa mia che al GF vip. - redazionerumors : #RaffaellaFico non smette mai di stupirci e proprio come una sirena ammalia quotidianamente il pubblico da casa, mo… - _garne_ : RT @RealEmisKilla: C’è più Q.I. al centro scommesse di fianco a casa mia che al GF vip. -