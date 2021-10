Covid | sequestro sito Forza Nuova | 4 indagati

(Di martedì 12 ottobre 2021) Roma, 12 ott. (Adnkronos) - Sono quattro gliper istigazione a delinquere aggravata dall'utilizzo di strumenti informatici nel filone di inchiesta che ha portato alpreventivo eseguito dalla polizia postale ieri e disposto dalla Procura di Roma per ilweb di. Si tratta dei quattro firmatari del comunicato ‘Altro che. Il popolo ha alzato il livello dello scontro e non si fermerà', pubblicato suldopo gli scontri di sabato scorso bella Capitale: Giuseppe Provenzale, Luca Castellini, Davide Cirillo e Stefano Saija. Per i pm, “istigavano pubblicamente a commettere una pluralità di delitti e contravvenzioni”. In particolare nel decreto si cita il comunicato in cui si afferma: “Mesi di piazze pacifiche ...

Advertising

corona_tweet : RT @Euro_comunica: Covid, perché la Cassazione conferma il sequestro - Euro_comunica : Covid, perché la Cassazione conferma il sequestro - ilGazzettinoves : #Napoli, truffa alle Asl per le tute di biocontenimento per emergenza Covid: scatta il sequestro - RTAlive1 : Fornite alle Asl tute anti-Covid irregolari, sequestro a due fratelli imprenditori - NapoliToday : #Cronaca Truffe nelle forniture anti-Covid alle Asl: maxi sequestro della finanza -

Ultime Notizie dalla rete : Covid sequestro

Il Tempo

Ildelle Fiamme Gialle è stato eseguito nel corso di un'intensificazione dei servizi di ... che - ancora oggi - sono indispensabili per attuare le misure di distanziamento per il- 19 e ......un provvedimento non proprio frequente come il, che comunque dovrà superare il vaglio del gip. Se non passerà la convalida, subentrerà la sospensione di 5 giorni. In tema di normativa,...Roma, 12 ott. (Adnkronos) – Sono quattro gli indagati per istigazione a delinquere aggravata dall’utilizzo di strumenti informatici nel filone di inchiesta che ha portato al sequestro preventivo ...Presenti 400 ragazzi intenti a ballare senza mascherina. Ma nessuna licenza. Il titolare: «In 18 anni mai avuto problemi, la metà delle persone erano all’esterno». La condanna dell’associazione dei ge ...