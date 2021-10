Covid oggi VdA, sei contagi e nessun decesso: bollettino 12 ottobre (Di martedì 12 ottobre 2021) nessun decesso e sei nuovi contagi da coronavirus in Valle D’Aosta oggi, martedì 12 ottobre 2021, secondo i dati Covid del bollettino della regione. Il totale delle persone colpite da virus, pertanto, da inizio emergenza ad oggi, è di 12.213. I positivi attuali sono 105 di cui 104 in isolamento domiciliare e uno ricoverato in ospedale. I casi complessivamente testati sono attualmente 88.151 mentre i tamponi fino ad oggi effettuati sono 198.019. I nuovi guariti sono 11 che portano il totale complessivo a 11.634. I decessi di persone risultate positive al virus da inizio epidemia ad oggi in Valle d’Aosta sono 474. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 12 ottobre 2021)e sei nuovida coronavirus in Valle D’Aosta, martedì 122021, secondo i datideldella regione. Il totale delle persone colpite da virus, pertanto, da inizio emergenza ad, è di 12.213. I positivi attuali sono 105 di cui 104 in isolamento domiciliare e uno ricoverato in ospedale. I casi complessivamente testati sono attualmente 88.151 mentre i tamponi fino adeffettuati sono 198.019. I nuovi guariti sono 11 che portano il totale complessivo a 11.634. I decessi di persone risultate positive al virus da inizio epidemia adin Valle d’Aosta sono 474. L'articolo proviene da Italia Sera.

