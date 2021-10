(Di martedì 12 ottobre 2021) Berlino, 12 ott. (Adnkronos) - "Questa cerimonia di oggi celebra la fortissima intesa tra i nostri Paesi e la ferma determinazione a proseguirla, mentre le energie dinamiche dia tutti i livelli, centrale e degli Enti locali, sono rivolte alla cruciale ripresa economica e a quella sociale. Questo è ilappunto della". Lo ha ribadito il Presidente della Repubblica, Sergio, parlando a Berlino in occasione della premiazione dei Comuni vincitori del "Premio dei Presidenti per la cooperazione comunale tra", insieme all'omologo tedesco Frank-Walter Steinmeier.

Advertising

TV7Benevento : **Covid: Mattarella, 'Germania e Italia determinate in tempo ripartenza'**... - TV7Benevento : Covid: Mattarella, 'concreta solidarietà tra Italia e Germania'... - BettainChin : RT @GIORGIOMALAVOL1: In meno di 48 ore abbiamo letto proclami contro i cambiamenti climatici da parte di: Mattarella,Draghi,Bergoglio,Cingo… - sandrolabanti : ESATTO #Comunismo e fascismo 2facce della stessa medaglia il @pdnetwork ha cambiato nome ma rimane liberticida oscu… - sandrolabanti : @CarloVerdelli e dei #fasciocomunisti del @pdnetwork di @EnricoLetta @AndreaOrlandosp @GoffredoBettini @nzingaretti… -

Ultime Notizie dalla rete : **Covid Mattarella

'L'Italia è governata da criminali assassini., Draghi, Speranza vogliono ucciderci tutti quanti'. Il post è fissato in cima ad uno dei ...verde - che attesta la vaccinazione anti -, l'...Credo sia un dovere morale e civile vaccinarsi per proteggere se stessi e gli altri dal'. C'è ...sulla recuperata credibilità dell'Italia nel mondo? 'Grazie a Draghi e al presidente...Berlino, 12 ott. (Adnkronos) - Durante l'emergenza legata al Covid "toccammo con mano la concreta solidarietà tra i nostri due popoli, ad ogni livello. Desidero in particolar modo ricordare con viva r ...«La manifestazione di sabato a Roma era solo un assaggio» scrivono nelle chat. Ma i loro piani per il 15 ottobre sono ancora confusi ...