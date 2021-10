“Avanti un altro!”: casting aperti a Roma. Ecco quando e come partecipare (Di martedì 12 ottobre 2021) Avanti un altro! il programma condotto da Paolo Bonolis è in cerca di concorrenti. I casting si terranno a Roma in due giornate: 11 e 25 ottobre. L’unico requisito per partecipare è l’essere maggiorenni! casting Avanti un altro! Ecco come partecipare e Per partecipare al casting (solo maggiorenni) potete scegliere tra una di queste opzioni: inviare una email a Avantiunaltro@sdl2005.it con i vostri dati anagrafici, il vostro recapito telefonico ed una fotografia (inclusa la seguente dichiarazione liberatoria: “Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, così come da ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 12 ottobre 2021)unil programma condotto da Paolo Bonolis è in cerca di concorrenti. Isi terranno ain due giornate: 11 e 25 ottobre. L’unico requisito perè l’essere maggiorenni!une Peral(solo maggiorenni) potete scegliere tra una di queste opzioni: inviare una email aunaltro@sdl2005.it con i vostri dati anagrafici, il vostro recapito telefonico ed una fotografia (inclusa la seguente dichiarazione liberatoria: “Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, cosìda ...

