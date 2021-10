Amici 21, decisione clamorosa su Inder: la Pettinelli nella bufera (Di martedì 12 ottobre 2021) Scoppia la dura polemica nel corso di questa edizione di . (screenshot video)Lo ami o non lo sopporti: Inder sicuramente ha diviso in due il pubblico di Amici di Maria De Filippi, in queste settimane. Il cantante di origini indiane, con la sua Gola secca, è diventato immediatamente virale. Non tutti hanno apprezzato il brano del cantautore di origini indiane, mentre altri hanno trovato altamente originale la mescolanza linguistica. Alla fine, era entrato nella scuderia di Anna Pettinelli. Leggi anche —> Amici 21, Inder: il cantante di origini indiane già virale – VIDEO Il giovane rapper classe 2001 si era così visto assegnare un banco, con molti che lo davano addirittura favorito nella possibilità che arrivasse fino in fondo e che ci fosse lui per ... Leggi su ck12 (Di martedì 12 ottobre 2021) Scoppia la dura polemica nel corso di questa edizione di . (screenshot video)Lo ami o non lo sopporti:sicuramente ha diviso in due il pubblico didi Maria De Filippi, in queste settimane. Il cantante di origini indiane, con la sua Gola secca, è diventato immediatamente virale. Non tutti hanno apprezzato il brano del cantautore di origini indiane, mentre altri hanno trovato altamente originale la mescolanza linguistica. Alla fine, era entratoscuderia di Anna. Leggi anche —>21,: il cantante di origini indiane già virale – VIDEO Il giovane rapper classe 2001 si era così visto assegnare un banco, con molti che lo davano addirittura favoritopossibilità che arrivasse fino in fondo e che ci fosse lui per ...

