Ace Attorney | Capcom lancia il sito per il 20esimo anniversario

(Di martedì 12 ottobre 2021) Nelle scorse ore,hato ilufficiale per festeggiare il ventesimodella serie di AceSicuramente il brand di Acenon sarà il più forte della scuderia di, che conta tra le sue fila titolini come quelli di Monster Hunter o Resident Evil, ma rimane una delle serie di nicchia più apprezzate in assoluto. Nel corso dell’estate appena finita è anche arrivato The Great AceChronicles, uno spin-off di cui vi abbiamo ampiamente parlato nella nostra recensione dedicata, che potete trovare cliccando qui. Quella di Phoenix Wright è comunque una serie molto prolifica, fatta da tanti capitoli principali e altrettanti spin-off, collection e riedizioni, in un turbinio di aule di tribunale e ...

Capcom ha lanciato il sito web per il 20° anniversario della serie visual novel Phoenix Wright:che include un messaggio degli sviluppatori che ringraziano i fan per il loro supporto e promette di continuare a supportare la serie in futuro. Come parte di questo, sono anche ...Un'altra apprezzatissima produzione in offerta è sicuramenteTrilogy , la trilogia ideata da Capcom dell'avvocato Phoenix Wright alle prese con avvincenti e folli casi da risolvere, che ...Nelle scorse ore, Capcom ha lanciato il sito ufficiale per festeggiare il ventesimo anniversario della serie di Ace Attorney.In concomitanza con il grande giorno, CAPCOM inaugura il sito web dedicato al ventesimo anniversario della serie Ace Attorney.