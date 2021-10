Uomini e Donne: un tronista ha fatto la sua scelta (Di lunedì 11 ottobre 2021) Le ultime indiscrezioni rivelano che un tronista di Uomini e Donne abbia fatto la sua scelta,in largo anticipo e in maniera del tutto inaspettata Stando alle ultime anticipazioni, le prossime puntate di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi in onda su Canale 5, saranno ricche di importanti novità e colpi di scena. In particolar modo, nel corso delle registrazioni della puntata di ieri 10 Ottobre sembra infatti che sia avvenuto un accadimento completamento inaspettato. Totalmente inaspettato che nessuno dei presenti in sala di nozze era a conoscenza di ciò. Infatti, il tronista Matteo Fioravanti abbia finalmente fatto la sua scelta, che sembra essere ricaduta su Noemi. I fan più scrupolosi ... Leggi su zon (Di lunedì 11 ottobre 2021) Le ultime indiscrezioni rivelano che undiabbiala sua,in largo anticipo e in maniera del tutto inaspettata Stando alle ultime anticipazioni, le prossime puntate di, il programma condotto da Maria De Filippi in onda su Canale 5, saranno ricche di importanti novità e colpi di scena. In particolar modo, nel corso delle registrazioni della puntata di ieri 10 Ottobre sembra infatti che sia avvenuto un accadimento completamento inaspettato. Totalmente inaspettato che nessuno dei presenti in sala di nozze era a conoscenza di ciò. Infatti, ilMatteo Fioravanti abbia finalmentela sua, che sembra essere ricaduta su Noemi. I fan più scrupolosi ...

