Roma, addio certo in vista: Mourinho non lo considera! (Di martedì 12 ottobre 2021) Niente da fare in casa Roma! Mourinho dopo le tante promesse, alla fine non considera e non lo fa scendere in campo. Ed alla fine è normale pensare che possa seriamente cercare un’altra destinazione, sia per se stesso che per il club, per il quale sarebbe solamente un peso. Ed è così che Borja Mayoral è molto vicino all’addio, probabilmente già per gennaio. Borja Mayoral, è addio alla Roma: tre club sul calciatore Sull’attaccante spagnolo, esploso l’anno scorso ma chiuso quest’anno da Abraham e Shomurodov,, ci sarebbero tre squadre che si sarebbero interessate. In particolare, la Fiorentina di Italiano, la quale cercherebbe un attaccante di qualità e un centravanti dal gol sicuro, anche in vista di una possibile sostituzione di Vlahovic. Ma non è finisce qui: oltre alla Viola, ... Leggi su rompipallone (Di martedì 12 ottobre 2021) Niente da fare in casadopo le tante promesse, alla fine non considera e non lo fa scendere in campo. Ed alla fine è normale pensare che possa seriamente cercare un’altra destinazione, sia per se stesso che per il club, per il quale sarebbe solamente un peso. Ed è così che Borja Mayoral è molto vicino all’, probabilmente già per gennaio. Borja Mayoral, èalla: tre club sul calciatore Sull’attaccante spagnolo, esploso l’anno scorso ma chiuso quest’anno da Abraham e Shomurodov,, ci sarebbero tre squadre che si sarebbero interessate. In particolare, la Fiorentina di Italiano, la quale cercherebbe un attaccante di qualità e un centravanti dal gol sicuro, anche indi una possibile sostituzione di Vlahovic. Ma non è finisce qui: oltre alla Viola, ...

